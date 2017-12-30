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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Ювентус
Верона - Ювентус: обзор матча 30 декабря 2017
Верона
30.12.2017, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 3
Завершен
Ювентус
59'
М. Касерес
6'
Б. Матюиди
72'
П. Дибала
78'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Ювентус
Желтая карточка
Ромуло
85'
78'
ГОЛ! 1:3!
П. Дибала
72'
ГОЛ! 1:2!
П. Дибала
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
ГОЛ! 1:1!
М. Касерес
59'
Желтая карточка
М. Касерес
41'
6'
ГОЛ! 0:1!
Б. Матюиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
12
Николас
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
49
Ромуло
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Марко Фоссати
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-4-2
12
Николас
25
Феррари
28
Арто
4
Касерес
4
Караччоло
11
Бесса
5
Сукулини
10
Бюхель
49
Ромуло
9
Кен
10
Верде
4-3-3
13
Щесны
14
Кьеллини
4
Бенатиа
2
Лихтштайнер
26
Сандро
28
Хедира
8
Матюиди
30
Бентанкур
9
Манджукич
9
Игуаин
21
Дибала
Остались в запасе
Верона
Ювентус
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Марко Фоссати
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Марко Фоссати
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Верона - Ювентус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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