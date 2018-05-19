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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Верона
Ювентус - Верона: обзор матча 19 мая 2018
Ювентус
19.05.2018, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 1
Завершен
Верона
49'
Д. Ругани
52'
М. Пьянич
76'
А. Черчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Верона
76'
ГОЛ! 2:1!
А. Черчи
Пас отдал
Ромуло
58'
Желтая карточка
М. Фоссати
52'
Желтая карточка
М. Фарес
ГОЛ! 2:0!
М. Пьянич
52'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ругани
49'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Верона
12
Николас
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
6
Марко Фоссати
ОП
49
Ромуло
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
4-3-1-2
1
Буффон
26
Сандро
15
Барцальи
24
Ругани
2
Лихтштайнер
10
Маркизио
15
Пьянич
27
Стураро
11
Коста
9
Манджукич
21
Дибала
3-1-1-1-3
12
Николас
18
Супрайен
4
Караччоло
25
Феррари
6
Фоссати
49
Ромуло
17
Ааронс
7
Черчи
10
Ридер
93
Фарес
Остались в запасе
Ювентус
Верона
7
Хуан Куадрадо
ПП
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Ювентус - Верона
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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