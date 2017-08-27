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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Верона
Кротоне - Верона: обзор матча 27 августа 2017
Кротоне
27.08.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 0
Завершен
Верона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Верона
90'
+4
Желтая карточка
М. Дзакканьи
52'
Желтая карточка
М. Фарес
Желтая карточка
А. Стоян
38'
36'
Желтая карточка
М. Бюхель
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Верона
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
49
Ромуло
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
69
Оливер Крагль
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
3-3-3
21
Кордас
15
Айети
31
Сампиризи
19
Фараони
51
Барберис
45
Мандрагора
87
Мартелла
17
Будимир
8
Стоян
29
Тротта
3-2-3
25
Феррари
4
Касерес
18
Супрайен
10
Бюхель
49
Ромуло
7
Черчи
10
Верде
93
Фарес
Остались в запасе
Кротоне
Верона
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
69
Оливер Крагль
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
69
Оливер Крагль
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Кротоне - Верона
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
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