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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Кьево
Верона - Кьево: обзор матча 10 марта 2018
Верона
10.03.2018, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
52'
А. Караччоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Кьево
90'
+2
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Желтая карточка
Ф. Сукулини
90'
+2
89'
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
Желтая карточка
Ридер
84'
75'
Желтая карточка
И. Радованович
73'
Желтая карточка
С. Пеллисьер
63'
Желтая карточка
М. Гобби
ГОЛ! 1:0!
А. Караччоло
Пас отдал
Д. Верде
52'
Желтая карточка
М. Бюхель
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
12
Николас
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
6
Марко Фоссати
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
3-1-4
12
Николас
25
Феррари
4
Караччоло
26
Вукович
10
Бюхель
93
Фарес
9
Петкович
10
Верде
10
Ридер
3-1-3-2
70
Соррентино
18
Гобби
29
Каччиаторе
3
Дайнелли
16
Радованович
23
Бирса
56
Хетемай
19
Кастро
45
Инглесе
69
Меджиорини
Остались в запасе
Верона
Кьево
6
Марко Фоссати
ОП
17
Роландо Ааронс
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
6
Марко Фоссати
ОП
17
Роландо Ааронс
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Верона - Кьево
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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