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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Торино
Верона - Торино: обзор матча 25 февраля 2018
Верона
25.02.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Торино
12'
М. Валоти
77'
М. Валоти
49'
М. Ньянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Торино
ГОЛ! 2:1!
М. Валоти
77'
49'
ГОЛ! 1:1!
М. Ньянг
Пас отдал
Я. Фальке
Желтая карточка
Ромуло
44'
Желтая карточка
А. Феррари
39'
Желтая карточка
Б. Петкович
29'
13'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
ГОЛ! 1:0!
М. Валоти
Пас отдал
Я. Вукович
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
12
Николас
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
6
Марко Фоссати
ОП
4
Симон Ланер
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
3-2-4
12
Николас
26
Вукович
4
Караччоло
25
Феррари
10
Валоти
49
Ромуло
9
Петкович
9
Кен
93
Фарес
10
Верде
4-3-1-2
46
Сиригу
29
Де Сильвестри
8
Бурдиссо
63
Н'Кулу
14
Ансальди
18
Аква
8
Ринкон
10
Оби
44
Фальке
11
Белотти
99
Ньянг
Остались в запасе
Верона
Торино
6
Марко Фоссати
ОП
17
Роландо Ааронс
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
7
Алекс Беренгер
ПВ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
6
Марко Фоссати
ОП
17
Роландо Ааронс
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Верона - Торино
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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