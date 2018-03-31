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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Верона
Интер - Верона: обзор матча 31 марта 2018
Интер
31.03.2018, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
3 : 0
Завершен
Верона
1'
М. Икарди
13'
И. Перишич
49'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Верона
90'
+1
Красная карточка
Николас
77'
Желтая карточка
Ромуло
Желтая карточка
Р. Гальярдини
63'
ГОЛ! 3:0!
М. Икарди
Пас отдал
И. Перишич
49'
34'
Желтая карточка
М. Фарес
ГОЛ! 2:0!
И. Перишич
Пас отдал
М. Брозович
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
И. Перишич
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
12
Рафинья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Верона
12
Николас
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
10
Марсель Бюхель
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
6
Марко Фоссати
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ханданович
2
Канселу
14
Шкриньяр
13
Миранда
33
Д'Амброзио
77
Брозович
21
Гальярдини
12
Рафинья
87
Кандрева
5
Перишич
9
Икарди
4-2-1-2
12
Николас
26
Вукович
4
Караччоло
25
Феррари
18
Супрайен
10
Бюхель
49
Ромуло
17
Ааронс
93
Фарес
9
Петкович
Остались в запасе
Интер
Верона
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
6
Марко Фоссати
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
6
Марко Фоссати
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Интер - Верона
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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