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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Верона
Аталанта - Верона: обзор матча 25 октября 2017
Аталанта
25.10.2017, среда, 19:30
Италия. Серия А, 10 тур
3 : 0
Завершен
Верона
50'
Р. Фройлер
59'
Й. Иличич
75'
Я. Куртич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Верона
ГОЛ! 3:0!
Я. Куртич
Пас отдал
Р. Госенс
75'
ГОЛ! 2:0!
Й. Иличич
Пас отдал
Р. Фройлер
59'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фройлер
50'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Верона
12
Николас
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
10
Марсель Бюхель
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
3-3-1-3
95
Голлини
23
Кальдара
33
Хатебур
19
Паломино
8
Госенс
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
14
Корнелиус
72
Иличич
10
Гомес
2-2-4
12
Николас
28
Арто
18
Супрайен
49
Ромуло
11
Бесса
93
Фарес
7
Черчи
9
Кен
10
Верде
Остались в запасе
Аталанта
Верона
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
10
Марсель Бюхель
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
10
Марсель Бюхель
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Аталанта - Верона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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