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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Беневенто
Верона - Беневенто: обзор матча 16 октября 2017
Верона
16.10.2017, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 0
Завершен
Беневенто
74'
Ромуло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Беневенто
Желтая карточка
Ромуло
86'
Желтая карточка
М. Кен
77'
ГОЛ! 1:0!
Ромуло
Пас отдал
Д. Верде
74'
73'
Желтая карточка
А. Бриноли
58'
Желтая карточка
Р. Чибса
37'
Красная карточка
Л. Антеи
Желтая карточка
Д. Бесса
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
12
Николас
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Беневенто
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
2-3-3
12
Николас
4
Касерес
18
Супрайен
49
Ромуло
11
Бесса
10
Валоти
93
Фарес
11
Паццини
7
Черчи
3-5-1
91
Бриноли
51
Антеи
6
Джимсити
3
Летизия
25
Ломбарди
13
Чибса
20
Мемушай
32
Катальди
14
Париджини
9
Иеммелло
Остались в запасе
Верона
Беневенто
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Фабио Казерта
Статистика матча Верона - Беневенто
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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