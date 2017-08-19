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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Наполи
Верона - Наполи: обзор матча 19 августа 2017
Верона
19.08.2017, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 3
Завершен
Наполи
83'
Д. Паццини (П)
32'
С. Супрайен (АГ)
39'
А. Милик
62'
Ф. Гулам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Наполи
Желтая карточка
Ромуло
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Э. Джаккерини
Замена
М. Валоти
️️️️
Т. Арто
86'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Паццини
83'
82'
Красная карточка
Э. Хюсай
Желтая карточка
Т. Арто
74'
73'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Х. Кальехон
Замена
Д. Паццини
️️️️
А. Черчи
72'
66'
Замена
Аллан
️️️️
М. Гамшик
Замена
М. Фарес
️️️️
М. Дзакканьи
64'
62'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Гулам
61'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
А. Милик
52'
Желтая карточка
Э. Хюсай
39'
ГОЛ! 0:2!
А. Милик
Пас отдал
Л. Инсинье
32'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Супрайен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
12
Николас
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
11
Даниэль Бесса
ЦП
49
Ромуло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
6
Марко Фоссати
ОП
3
Джанфилиппо Феличоли
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
25
Аллан
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-3-1-2
12
Николас
4
Касерес
25
Феррари
18
Супрайен
28
Арто
11
Бесса
49
Ромуло
10
Бюхель
10
Дзакканьи
10
Верде
7
Черчи
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
13
Гулам
7
Зелински
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
30
Милик
7
Кальехон
28
Арто
10
Валоти
10
Валоти
28
Арто
7
Черчи
11
Паццини
11
Паццини
7
Черчи
10
Дзакканьи
93
Фарес
93
Фарес
10
Дзакканьи
7
Кальехон
15
Джаккерини
15
Джаккерини
7
Кальехон
17
Гамшик
25
Аллан
25
Аллан
17
Гамшик
30
Милик
10
Мертенс
10
Мертенс
30
Милик
Остались в запасе
Верона
Наполи
3
Джанфилиппо Феличоли
ЦП
6
Марко Фоссати
ОП
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
3
Джанфилиппо Феличоли
ЦП
6
Марко Фоссати
ОП
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Верона - Наполи
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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