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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Кальяри
Верона - Кальяри: обзор матча 08 апреля 2018
Верона
08.04.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
36'
Ромуло (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Кальяри
Желтая карточка
М. Валоти
87'
Желтая карточка
М. Фарес
83'
Желтая карточка
М. Бьянкетти
60'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ромуло
36'
35'
Желтая карточка
М. Сау
Желтая карточка
М. Фоссати
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
12
Николас
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
6
Марко Фоссати
ОП
49
Ромуло
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Николас
25
Феррари
26
Вукович
18
Супрайен
15
Бьянкетти
6
Фоссати
49
Ромуло
4
Сукулини
17
Ааронс
7
Черчи
93
Фарес
3-4-2
22
Краньо
4
Писакане
25
Кастан
22
Ликояннис
23
Барелла
24
Фараго
17
Ионицэ
19
Падоин
30
Паволетти
25
Сау
Остались в запасе
Верона
Кальяри
29
Любомир Тупта
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
29
Любомир Тупта
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Верона - Кальяри
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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