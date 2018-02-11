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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Верона
Сампдория - Верона: обзор матча 11 февраля 2018
Сампдория
11.02.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 0
Завершен
Верона
50'
Э. Баррето
85'
Ф. Квальярелла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Верона
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Квальярелла
85'
58'
Желтая карточка
М. Фарес
ГОЛ! 1:0!
Э. Баррето
Пас отдал
Д. Капрари
50'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Верона
12
Николас
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Сампдория
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
6
Марко Фоссати
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
4-1-2-3
2
Вивиано
29
Мурру
26
Сильвестре
67
Феррари
18
Берешиньски
34
Торрейра
8
Баррето
17
Линетти
10
Капрари
91
Сапата
27
Квальярелла
2-3-1-4
12
Николас
26
Вукович
4
Караччоло
10
Бюхель
10
Валоти
49
Ромуло
17
Ааронс
93
Фарес
10
Ридер
9
Петкович
9
Кен
Остались в запасе
Сампдория
Верона
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Михал Томич
ПЗ
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
6
Марко Фоссати
ОП
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Михал Томич
ПЗ
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
6
Марко Фоссати
ОП
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Сампдория - Верона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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