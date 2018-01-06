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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Верона
Наполи - Верона: обзор матча 06 января 2018
Наполи
06.01.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 0
Завершен
Верона
66'
К. Кулибали
78'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Верона
83'
Желтая карточка
А. Феррари
ГОЛ! 2:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Л. Инсинье
78'
67'
Желтая карточка
М. Касерес
ГОЛ! 1:0!
К. Кулибали
Пас отдал
Д. Мертенс
66'
47'
Желтая карточка
Ромуло
34'
Желтая карточка
Д. Бесса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Верона
12
Николас
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
6
Марко Фоссати
ОП
5
Бруно Сукулини
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
6
Мариу Руй
3
Кулибали
39
Альбиоль
4
Хюсай
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
4-3-3
12
Николас
28
Арто
4
Караччоло
25
Феррари
4
Касерес
11
Бесса
10
Бюхель
49
Ромуло
10
Верде
93
Фарес
9
Кен
Остались в запасе
Наполи
Верона
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
6
Марко Фоссати
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
Остались в запасе
6
Марко Фоссати
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Наполи - Верона
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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