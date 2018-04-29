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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - СПАЛ
Верона - СПАЛ: обзор матча 29 апреля 2018
Верона
29.04.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 3
Завершен
СПАЛ
13'
М. Валоти
45+5'
М. Фарес (АГ)
72'
Фелипе
90+3'
Я. Куртич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - СПАЛ
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Я. Куртич
Пас отдал
Ф. Коста
72'
ГОЛ! 1:2!
Фелипе
Пас отдал
Ф. Викари
56'
Желтая карточка
Т. Сионек
Желтая карточка
А. Караччоло
53'
45'
+5
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Фарес
23'
Желтая карточка
Ф. Викари
ГОЛ! 1:0!
М. Валоти
Пас отдал
Б. Петкович
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
12
Николас
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
6
Марко Фоссати
ОП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
СПАЛ
3
Букари Драме
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
3-2-4
12
Николас
4
Караччоло
25
Феррари
26
Вукович
10
Валоти
49
Ромуло
9
Петкович
10
Ридер
7
Черчи
93
Фарес
3-2-2-2
1
Гомис
34
Викари
27
Фелипе
15
Сионек
14
Матиелло
29
Лаццари
33
Грасси
27
Куртич
10
Флоккари
7
Антенуччи
Остались в запасе
Верона
СПАЛ
6
Марко Фоссати
ОП
29
Любомир Тупта
ЛВ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
3
Букари Драме
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
6
Марко Фоссати
ОП
29
Любомир Тупта
ЛВ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Остались в запасе
3
Букари Драме
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Верона - СПАЛ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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