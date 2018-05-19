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Жан-Кристоф Буе
Статистика
Жан-Кристоф Буе - статистика
Завершил карьеру
21 июля 1983 (43)
#16 | Вратарь
184 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амьен
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
2 : 1
19.05.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Амьен
2 : 2
04.05.2018
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
0 : 0
28.04.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Амьен
3 : 1
21.04.2018
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Лион
3 : 0
14.04.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Амьен
3 : 0
07.04.2018
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Лилль
0 : 1
01.04.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Амьен
1 : 1
17.03.2018
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1 : 1
10.03.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Амьен
0 : 2
03.03.2018
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Нант
0 : 1
24.02.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Амьен
0 : 0
17.02.2018
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
3 : 2
10.02.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
0 : 2
03.02.2018
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
1 : 0
27.01.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Амьен
3 : 1
20.01.2018
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Амьен
1 : 1
17.01.2018
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
1 : 0
13.01.2018
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Амьен
0 : 1
20.12.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Труа
1 : 0
16.12.2017
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Амьен
1 : 2
10.12.2017
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
2 : 0
02.12.2017
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Амьен
2 : 1
28.11.2017
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
0 : 2
25.11.2017
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Амьен
3 : 0
20.11.2017
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Амьен
1 : 1
17.11.2017
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
1 : 1
04.11.2017
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Генгам
1 : 1
28.10.2017
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Амьен
1 : 0
21.10.2017
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Тулуза
1 : 0
14.10.2017
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Амьен
0 : 0
30.09.2017
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
1 : 0
23.09.2017
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Амьен
0 : 2
17.09.2017
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Страсбур
0 : 1
09.09.2017
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Амьен
3 : 0
26.08.2017
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
3 : 0
19.08.2017
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Амьен
0 : 2
12.08.2017
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
ПСЖ
2 : 0
05.08.2017
Амьен
Был в запасе
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