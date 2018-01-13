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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Амьен
Ницца - Амьен: обзор матча 13 января 2018
Ницца
13.01.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 0
Завершен
Амьен
66'
П. Лис-Мелу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Амьен
ГОЛ! 1:0!
П. Лис-Мелу
Пас отдал
А. Сен-Максимен
66'
Желтая карточка
П. Бюрнер
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Марлон
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Амьен
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
4-3-1-2
44
Бенитес
6
Марлон
5
Сарр
23
Ле Марша
13
Бюрнер
33
Лис-Мелу
14
Сери
61
Тамез
19
Срарфи
14
Плеа
10
Сен-Максимен
3-3-1-2
16
Буе
2
Жуано
3
Аденьон
2
Эль-Хаджам
27
Фофана
25
Сиссоко
10
Буржо
5
Какута
6
Гакпе
11
Конате
Остались в запасе
Ницца
Амьен
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Остались в запасе
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Ницца - Амьен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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