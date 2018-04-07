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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Кан
Амьен - Кан: обзор матча 07 апреля 2018
Амьен
07.04.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
3 : 0
Завершен
Кан
20'
Б. Дибасси
30'
С. Гакпе
53'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Кан
Желтая карточка
Б. Дибасси
72'
ГОЛ! 3:0!
М. Конате
Пас отдал
Г. Какута
53'
Желтая карточка
Г. Какута
33'
ГОЛ! 2:0!
С. Гакпе
Пас отдал
Т. Монконду
30'
22'
Желтая карточка
Р. Женевуа
ГОЛ! 1:0!
Б. Дибасси
20'
Желтая карточка
М. Конате
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
25
Исса Сиссоко
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
3-1-1-1-2
1
Гютне
18
Дибасси
3
Аденьон
2
Жуано
6
Монконду
25
Сиссоко
5
Какута
6
Гакпе
11
Конате
3-2-2-2
1
Веркутр
3
Да Силва
4
Джику
5
Санко
24
Жилберт
25
Женевуа
11
Бесса
25
Фере
18
Сантини
23
Роделен
Остались в запасе
Амьен
Кан
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
1
Маттью Дрейер
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Амьен - Кан
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Ликон
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