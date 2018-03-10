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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Амьен
Дижон - Амьен: обзор матча 10 марта 2018
Дижон
10.03.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 1
Завершен
Амьен
69'
У. Саид
45+1'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Амьен
Желтая карточка
Ж. Мари
85'
Желтая карточка
П. Джилободжи
83'
ГОЛ! 1:1!
У. Саид
Пас отдал
П. Джилободжи
69'
Желтая карточка
А. Бука
64'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Конате
Пас отдал
С. Гакпе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
5
Гаэль Какута
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
21
Эден Массуема
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
3-2-1-2-2
30
Рейне
6
Лаутоа
3
Джилободжи
4
Ямбере
25
Бука
19
Розье
20
Амалфитано
7
Саммаритано
22
Чан Хун
22
Саид
11
Таварес
3-3-1-1
1
Гютне
2
Жуано
3
Аденьон
18
Дибасси
2
Эль-Хаджам
6
Монконду
22
Авелар
5
Какута
11
Конате
Остались в запасе
Дижон
Амьен
1
Бенжамин Лерой
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
21
Эден Массуема
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
21
Эден Массуема
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Дижон - Амьен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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Дижон
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