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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Амьен
Лилль - Амьен: обзор матча 01 апреля 2018
Лилль
01.04.2018, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 31 тур
0 : 1
Завершен
Амьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Амьен
76'
Желтая карточка
И. Сиссоко
66'
Желтая карточка
А. Халед Аденьон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Ибраим Амаду
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
25
Исса Сиссоко
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Лилль
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
10
Фарес Бахлули
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
4-2-1-1-1
16
Меньян
97
Балло-Туре
6
Алонсо
32
Ие
24
Малку
23
Мендес
10
Амаду
29
Майя
8
Бензия
19
Пепе
4-1-1-1-1
1
Гютне
18
Дибасси
3
Аденьон
2
Жуано
22
Авелар
6
Монконду
25
Сиссоко
5
Какута
11
Конате
Остались в запасе
Лилль
Амьен
10
Фарес Бахлули
АП
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
10
Фарес Бахлули
АП
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Лилль - Амьен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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