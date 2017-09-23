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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Амьен
Кан - Амьен: обзор матча 23 сентября 2017
Кан
23.09.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 0
Завершен
Амьен
54'
И. Сантини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Амьен
73'
Желтая карточка
Т. Монконду
Желтая карточка
Ж. Делаплас
59'
57'
Желтая карточка
М. Конате
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Сантини
54'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
27
Хариссон Манзала
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Кан
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
29
Дюрель Авуну
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
3-3-4
1
Веркутр
25
Женевуа
3
Да Силва
24
Жилберт
25
Фере
20
Репас
22
Делаплас
18
Сантини
20
Базиль
23
Роделен
11
Мбенг
4-1-2-1-1
1
Гютне
3
Аденьон
2
Жуано
2
Эль-Хаджам
22
Авелар
6
Монконду
27
Манзала
25
Сиссоко
5
Какута
11
Конате
Остались в запасе
Кан
Амьен
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
29
Дюрель Авуну
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
29
Дюрель Авуну
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Кан - Амьен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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