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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Амьен
Сент-Этьен - Амьен: обзор матча 19 августа 2017
Сент-Этьен
19.08.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
3 : 0
Завершен
Амьен
13'
Ж. Бамба (П)
41'
Б. Дабо (П)
67'
Б. Дабо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Амьен
83'
Желтая карточка
Б. Дибасси
Желтая карточка
Б. Дабо
68'
ГОЛ! 3:0!
Б. Дабо
67'
Желтая карточка
С. Джанко
44'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Дабо
41'
39'
Желтая карточка
Р. Гютне
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Бамба
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
5
Гаэль Какута
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
9
Роберт Берич
ЦФ
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
25
Исса Сиссоко
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
21
Шарль Шаррье
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Руффье
18
Пьерр-Габриэль
28
Теофил-Катерин
24
Перрен
17
Джанко
10
Селнаэс
6
Дабо
10
Диуссе
19
Бамба
99
Диони
17
Амума
3-3-1-1
1
Гютне
24
Бодмер
2
Жуано
3
Аденьон
2
Эль-Хаджам
6
Монконду
18
Дибасси
5
Какута
11
Конате
Остались в запасе
Сент-Этьен
Амьен
6
Уссама Таннан
АП
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
25
Исса Сиссоко
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
21
Шарль Шаррье
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
6
Уссама Таннан
АП
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
25
Исса Сиссоко
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
21
Шарль Шаррье
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Сент-Этьен - Амьен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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