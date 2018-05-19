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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Амьен
Марсель - Амьен: обзор матча 19 мая 2018
Марсель
19.05.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
2 : 1
Завершен
Амьен
10'
М. Сансон
18'
К. Митроглу
30'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Амьен
55'
Красная карточка
Т. Монконду
30'
ГОЛ! 2:1!
М. Конате
Пас отдал
Т. Монконду
ГОЛ! 2:0!
К. Митроглу
18'
ГОЛ! 1:0!
М. Сансон
Пас отдал
Б. Камара
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
25
Исса Сиссоко
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
3-2-2-2-1
30
Манданда
2
Сакаи
6
Роланду
70
Сарр
8
Камара
14
Густаво
8
Сансон
20
Лопес
7
Окампос
10
Товен
11
Митроглу
4-1-1-1-2
1
Гютне
18
Дибасси
3
Аденьон
2
Жуано
22
Авелар
6
Монконду
25
Сиссоко
5
Какута
6
Гакпе
11
Конате
Остались в запасе
Марсель
Амьен
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Марсель - Амьен
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
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