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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Тулуза
Амьен - Тулуза: обзор матча 17 февраля 2018
Амьен
17.02.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 0
Завершен
Тулуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Тулуза
Красная карточка
Г. Фофана
76'
Желтая карточка
У. Эль-Хаджам
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
25
Исса Сиссоко
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
6
Серж Гакпе
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
16
Жанелли Имбула
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
3-1-2-1-2
1
Гютне
22
Авелар
2
Жуано
18
Дибасси
6
Монконду
25
Сиссоко
27
Фофана
5
Какута
90
Траоре
6
Гакпе
4-2-3-1
40
Лафон
98
Амьен-Аду
6
Диоп
20
Яго
4
Силла
6
Сангаре
18
Каюзак
16
Имбула
19
Мубеле
10
Градель
9
Саного
Остались в запасе
Амьен
Тулуза
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Амьен - Тулуза
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
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