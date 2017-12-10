Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Лион
Амьен - Лион: обзор матча 10 декабря 2017
Амьен
10.12.2017, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 2
Завершен
Лион
9'
С. Гакпе
79'
У. Ауа
90+4'
У. Ауа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Лион
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
У. Ауа
88'
Желтая карточка
Л. Тусар
85'
Желтая карточка
Н. Фекир
79'
ГОЛ! 1:1!
У. Ауа
Желтая карточка
Т. Монконду
27'
ГОЛ! 1:0!
С. Гакпе
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
27
Хариссон Манзала
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
4-1-1-1-2
1
Гютне
22
Авелар
2
Жуано
2
Эль-Хаджам
18
Дибасси
6
Монконду
27
Манзала
5
Какута
6
Гакпе
11
Конате
4-1-1-2-2
1
Лопеш
2
Тете
6
Марсело
21
Морель
21
Маршал
29
Тусар
10
Ауа
10
Фекир
70
Корне
10
Депай
9
Диас
Остались в запасе
Амьен
Лион
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Амьен - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Ликон
Новости команд
Все
Амьен
Лион
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
2022.02.09 00:52
1
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+