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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Ренн
Амьен - Ренн: обзор матча 03 марта 2018
Амьен
03.03.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 2
Завершен
Ренн
41'
В. Хазри
86'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Ренн
90'
+4
Желтая карточка
Х. Траоре
86'
ГОЛ! 0:2!
И. Сарр
78'
Желтая карточка
В. Хазри
41'
ГОЛ! 0:1!
В. Хазри
Желтая карточка
Ж. Иельш
39'
Желтая карточка
Л. Траоре
14'
2'
Желтая карточка
Д. Леа Силики
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
25
Исса Сиссоко
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
4-1-2-2
1
Гютне
2
Жуано
23
Иельш
18
Дибасси
3
Аденьон
6
Монконду
25
Сиссоко
27
Манзала
90
Траоре
6
Гакпе
4-2-3
40
Коубек
14
Траоре
23
Наньон
17
Мешер
5
Бенсебаини
17
Леа Силики
21
Андре
23
Эну
10
Хазри
25
Сахо
Остались в запасе
Амьен
Ренн
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
7
Исмаила Сарр
ПВ
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
7
Исмаила Сарр
ПВ
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Амьен - Ренн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
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