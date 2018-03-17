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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Труа
Амьен - Труа: обзор матча 17 марта 2018
Амьен
17.03.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 1
Завершен
Труа
38'
М. Конате (П)
47'
А. Ньян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Труа
90'
Желтая карточка
К. Эрейе
Желтая карточка
Д. Авелар
61'
47'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ньян
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Конате
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
5
Гаэль Какута
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
4-1-1-2
1
Гютне
22
Авелар
18
Дибасси
3
Аденьон
2
Эль-Хаджам
6
Монконду
5
Какута
90
Траоре
11
Конате
3-2-3-1-1
1
Желязны
29
Эрейе
4
Вискаррондо
12
Депланье
14
Беллуджу
22
Траоре
10
Ниве
6
Вальтер
28
Пеле
10
Хауи
26
Ньян
Остались в запасе
Амьен
Труа
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
7
Самуэль Грандсир
ПВ
15
Карим Азамум
ЦЗ
30
Мамаду Самасса
ВР
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Остались в запасе
7
Самуэль Грандсир
ПВ
15
Карим Азамум
ЦЗ
30
Мамаду Самасса
ВР
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Амьен - Труа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
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