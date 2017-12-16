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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Амьен
Труа - Амьен: обзор матча 16 декабря 2017
Труа
16.12.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 0
Завершен
Амьен
78'
С. Дарбио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Амьен
Желтая карточка
А. Ньян
90'
+1
Желтая карточка
М. Депланье
83'
ГОЛ! 1:0!
С. Дарбио
78'
76'
Желтая карточка
М. Конате
56'
Желтая карточка
А. Халед Аденьон
Желтая карточка
К. Азамум
45'
+5
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
27
Хариссон Манзала
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
6
Серж Гакпе
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
27
Алуа Конфа
ОП
8
Стефан Дарбио
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
21
Шарль Шаррье
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
3-2-1-2
30
Самасса
14
Беллуджу
8
Жиродо
12
Депланье
22
Траоре
4
Вискаррондо
28
Пеле
10
Хауи
7
Грандсир
4-1-1-1-2
1
Гютне
18
Дибасси
3
Аденьон
2
Жуано
2
Эль-Хаджам
6
Монконду
27
Манзала
5
Какута
11
Конате
6
Гакпе
Остались в запасе
Труа
Амьен
27
Алуа Конфа
ОП
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Стефан Дарбио
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
21
Шарль Шаррье
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Стефан Дарбио
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
21
Шарль Шаррье
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Труа - Амьен
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
Информация о матче
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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