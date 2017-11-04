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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Амьен
Монпелье - Амьен: обзор матча 04 ноября 2017
Монпелье
04.11.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 1
Завершен
Амьен
82'
Д. Сио
88'
Д. Авелар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Амьен
Желтая карточка
П. Мендеш
90'
88'
ГОЛ! 1:1!
Д. Авелар
85'
Желтая карточка
А. Халед Аденьон
ГОЛ! 1:0!
Д. Сио
Пас отдал
П. Ласн
82'
Желтая карточка
Н. Мукиэле
70'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Морган Поти
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Рубен Агилар
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
22
Факундо Пирис
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
3-4-2-1
23
Леком
3
Мендеш
4
Хилтон
3
Конгре
18
Поти
6
Ласн
6
Скири
20
Мукиэле
7
Мбенза
29
Сессеньон
19
Камара
4-2-1-2
1
Гютне
2
Эль-Хаджам
18
Дибасси
3
Аденьон
22
Авелар
26
Н'Госсу
27
Манзала
5
Какута
6
Гакпе
11
Конате
Остались в запасе
Монпелье
Амьен
20
Киган Долли
ЛВ
20
Рубен Агилар
ПЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
20
Киган Долли
ЛВ
20
Рубен Агилар
ПЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Монпелье - Амьен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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