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Лига 1 2025/2026
Амьен - Лилль
Амьен - Лилль: онлайн-трансляция 30 сентября 2017
Амьен
30.09.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 0
Отменен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Ибраим Амаду
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Лилль
24
Кевин Малку
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
26
Роминиге Куаме
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-1-2-1-1
1
Гютне
22
Авелар
3
Аденьон
2
Жуано
2
Эль-Хаджам
6
Монконду
10
Буржо
27
Манзала
5
Какута
6
Гакпе
3-2-2-1-2
16
Меньян
6
Алонсо
32
Ие
97
Балло-Туре
23
Мендес
10
Амаду
29
Майя
28
Биссума
10
Бахлули
7
Араухо
19
Пепе
Остались в запасе
Амьен
Лилль
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
24
Кевин Малку
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
26
Роминиге Куаме
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
24
Кевин Малку
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
26
Роминиге Куаме
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Амьен - Лилль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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