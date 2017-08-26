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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Ницца
Амьен - Ницца: обзор матча 26 августа 2017
Амьен
26.08.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 0
Завершен
Ницца
15'
Г. Какута
28'
М. Конате
88'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Ницца
Желтая карточка
Б. Дибасси
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
М. Конате
Пас отдал
Х. Манзала
88'
67'
Желтая карточка
М. Сарр
Желтая карточка
Т. Монконду
57'
54'
Желтая карточка
Й. Кардиналь
48'
Желтая карточка
А. Плеа
Желтая карточка
Ж. Иельш
42'
ГОЛ! 2:0!
М. Конате
Пас отдал
Э. Буржо
28'
ГОЛ! 1:0!
Г. Какута
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
21
Шарль Шаррье
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Гютне
18
Дибасси
2
Жуано
3
Аденьон
2
Эль-Хаджам
6
Монконду
23
Иельш
10
Буржо
5
Какута
11
Конате
4-5-1
30
Кардиналь
2
Суке
4
Данте
23
Ле Марша
13
Жалле
26
Косьелло
10
Снейдер
61
Тамез
6
Вальтер
33
Лис-Мелу
14
Плеа
Остались в запасе
Амьен
Ницца
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
21
Шарль Шаррье
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
21
Шарль Шаррье
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Амьен - Ницца
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
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