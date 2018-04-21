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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Страсбур
Амьен - Страсбур: обзор матча 21 апреля 2018
Амьен
21.04.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
3 : 1
Завершен
Страсбур
45'
Т. Монконду
79'
Х. Манзала
90+2'
Г. Какута
90+5'
И. Саади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Страсбур
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
И. Саади
ГОЛ! 3:0!
Г. Какута
90'
+2
Желтая карточка
Х. Манзала
81'
ГОЛ! 2:0!
Х. Манзала
79'
62'
Желтая карточка
Э. Сека
Желтая карточка
М. Конате
62'
61'
Желтая карточка
Ж. Аолу
ГОЛ! 1:0!
Т. Монконду
Пас отдал
С. Гакпе
45'
Желтая карточка
И. Сиссоко
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
25
Исса Сиссоко
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
4-1-1-1-2
1
Гютне
22
Авелар
3
Аденьон
2
Жуано
18
Дибасси
6
Монконду
25
Сиссоко
5
Какута
6
Гакпе
11
Конате
3-1-4-1
90
Окиджа
20
Фулкье
22
Сека
26
Коне
14
Аолу
10
Корнье
14
Ленар
8
Мартен
17
Гонсалвеш
13
Баокен
Остались в запасе
Амьен
Страсбур
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
21
Бингуру Камара
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Амьен - Страсбур
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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