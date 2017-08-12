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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Анжер
Амьен - Анжер: обзор матча 12 августа 2017
Амьен
12.08.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 2
Завершен
Анжер
27'
Э. Кривелли
56'
Т. Мангани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Анжер
69'
Желтая карточка
Б. Гийом
56'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мангани
Желтая карточка
М. Бодмер
39'
27'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кривелли
Пас отдал
Т. Мангани
11'
Желтая карточка
Э. Кривелли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
25
Исса Сиссоко
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
21
Шарль Шаррье
АП
27
Гессума Фофана
ПП
28
Башибу Койта
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
91
Жилль Суну
ЛП
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
11
Салиу Сисс
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Гютне
24
Бодмер
3
Аденьон
18
Дибасси
6
Монконду
25
Сиссоко
27
Манзала
27
Фофана
21
Шаррье
5
Какута
28
Койта
4-1-4-1
30
Летеллье
15
Мансе
4
Павлович
21
Эндрю
29
Томас
7
Сантамария
91
Суну
2
Кулибали
6
Мангани
15
Капелле
27
Кривелли
Остались в запасе
Амьен
Анжер
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Матье Мишель
ВР
11
Салиу Сисс
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Матье Мишель
ВР
11
Салиу Сисс
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Амьен - Анжер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
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