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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Амьен
Анжер - Амьен: обзор матча 27 января 2018
Анжер
27.01.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 0
Завершен
Амьен
6'
П. Капелле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Амьен
90'
Желтая карточка
А. Халед Аденьон
Желтая карточка
М. Павлович
60'
37'
Желтая карточка
Б. Дибасси
ГОЛ! 1:0!
П. Капелле
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
25
Исса Сиссоко
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Лоик Пуе
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
4-1-2-1-2
16
Бутель
8
Траоре
4
Павлович
21
Эндрю
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
6
Мангани
29
Тайт
9
Экамби
17
Кеткеофомфоне
3-1-1-1-2
1
Гютне
2
Жуано
3
Аденьон
18
Дибасси
6
Монконду
25
Сиссоко
5
Какута
6
Гакпе
11
Конате
Остались в запасе
Анжер
Амьен
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
1
Матье Мишель
ВР
14
Лоик Пуе
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
1
Матье Мишель
ВР
14
Лоик Пуе
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Анжер - Амьен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
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