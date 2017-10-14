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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Амьен
Тулуза - Амьен: обзор матча 14 октября 2017
Тулуза
14.10.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 0
Завершен
Амьен
40'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Амьен
90'
+5
Вторая желтая
П. Жуано
Желтая карточка
Я. Саного
88'
87'
Желтая карточка
А. Халед Аденьон
67'
Желтая карточка
П. Жуано
ГОЛ! 1:0!
А. Делор
Пас отдал
А. Бли
40'
22'
Желтая карточка
У. Эль-Хаджам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
7
Сомалья
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
6
Серж Гакпе
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
4-1-3-2
40
Лафон
6
Диоп
6
Жульен
29
Мубандже
98
Амьен-Аду
29
Бли
7
Сомалья
16
Имбула
11
Тойвонен
9
Делор
10
Жан
4-2-1-2
1
Гютне
2
Жуано
2
Эль-Хаджам
18
Дибасси
3
Аденьон
26
Н'Госсу
10
Буржо
5
Какута
11
Конате
6
Гакпе
Остались в запасе
Тулуза
Амьен
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Тулуза - Амьен
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
Информация о матче
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