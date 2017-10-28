Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Амьен
Генгам - Амьен: обзор матча 28 октября 2017
Генгам
28.10.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 1
Завершен
Амьен
44'
М. Диалло
22'
У. Эль-Хаджам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Амьен
85'
Желтая карточка
М. Конате
Желтая карточка
Л. Бляс
78'
58'
Вторая желтая
П. Жуано
ГОЛ! 1:1!
М. Диалло
Пас отдал
Ф. Табану
44'
31'
Желтая карточка
С. Гакпе
22'
ГОЛ! 0:1!
У. Эль-Хаджам
Пас отдал
Г. Какута
16'
Желтая карточка
П. Жуано
5'
Желтая карточка
А. Халед Аденьон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
27
Хариссон Манзала
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
90
Ласина Траоре
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
8
Люка До
ОП
26
Тибо Жиресс
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
3-5-1-1
1
Юнссон
7
Мартинс Перейра
20
Эбоа-Эбоа
29
Кербра
17
Дидо
9
Камара
10
Бенезе
27
Табану
5
Диалло
10
Бляс
7
Бриан
4-1-1-1-2
1
Гютне
2
Эль-Хаджам
3
Аденьон
2
Жуано
22
Авелар
6
Монконду
27
Манзала
5
Какута
6
Гакпе
90
Траоре
Остались в запасе
Генгам
Амьен
8
Люка До
ОП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
97
Маркус Коко
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
8
Люка До
ОП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
97
Маркус Коко
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Генгам - Амьен
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
Новости команд
Все
Генгам
Амьен
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
2022.02.09 00:52
1
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+