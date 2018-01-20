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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Генгам
Амьен - Генгам: обзор матча 20 января 2018
Амьен
20.01.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
3 : 1
Завершен
Генгам
16'
М. Конате (П)
79'
М. Конате
84'
М. Бодмер
29'
М. Коко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Генгам
ГОЛ! 3:1!
М. Бодмер
84'
ГОЛ! 2:1!
М. Конате
Пас отдал
Х. Манзала
79'
62'
Желтая карточка
Я. Салибу
62'
Желтая карточка
К. Кербра
29'
ГОЛ! 1:1!
М. Коко
Пас отдал
Я. Салибу
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Конате
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
5
Гаэль Какута
АП
6
Серж Гакпе
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
10
Николя Бенезе
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
4-1-1-2
1
Гютне
2
Эль-Хаджам
3
Аденьон
18
Дибасси
2
Жуано
6
Монконду
5
Какута
11
Конате
6
Гакпе
4-1-2-1-2
1
Юнссон
32
Икоко
15
Сорбон
29
Кербра
5
Ребошу
8
До
10
Бенезе
5
Диалло
97
Коко
7
Бриан
93
Салибу
Остались в запасе
Амьен
Генгам
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Амьен - Генгам
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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