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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - ПСЖ
Амьен - ПСЖ: обзор матча 04 мая 2018
Амьен
04.05.2018, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 36 тур
2 : 2
Завершен
ПСЖ
47'
М. Конате
80'
М. Конате
26'
Э. Кавани
64'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - ПСЖ
Желтая карточка
Г. Фофана
83'
ГОЛ! 2:2!
М. Конате
80'
64'
ГОЛ! 1:2!
К. Нкунку
Пас отдал
Т. Мотта
ГОЛ! 1:1!
М. Конате
Пас отдал
Т. Монконду
47'
26'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Х. Пасторе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
27
Хариссон Манзала
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
3-1-2-1-1
1
Гютне
22
Авелар
18
Дибасси
3
Аденьон
6
Монконду
27
Манзала
25
Сиссоко
5
Какута
11
Конате
4-1-3-2
23
Ареоля
12
Менье
5
Маркиньос
3
Кимпембе
3
Курзава
8
Мотта
11
Ди Мария
15
Пасторе
20
Ло Чельсо
10
Кавани
28
Нкунку
Остались в запасе
Амьен
ПСЖ
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Амьен - ПСЖ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Ликон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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