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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Амьен
ПСЖ - Амьен: обзор матча 05 августа 2017
ПСЖ
05.08.2017, суббота, 18:15
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 0
Завершен
Амьен
42'
Э. Кавани
80'
Х. Пасторе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Амьен
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Э. Кавани
86'
ГОЛ! 2:0!
Х. Пасторе
Пас отдал
Э. Кавани
80'
77'
Замена
Б. Лабе
️️️️
Б. Койта
69'
Желтая карточка
Г. Фофана
69'
Замена
Э. Буржо
️️️️
Х. Манзала
Замена
Б. Матюиди
️️️️
Т. Мотта
67'
57'
Замена
Ш. Шаррье
️️️️
Т. Н'Домбеле
Замена
П. Кимпембе
️️️️
Т. Силва
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Д. Алвес
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
27
Гессума Фофана
ПП
28
Башибу Койта
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
21
Шарль Шаррье
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
96
Брайтон Лабе
ЦФ
4-3-2-1
23
Ареоля
3
Курзава
5
Маркиньос
3
Силва
10
Алвес
12
Рабьо
6
Верратти
8
Мотта
15
Пасторе
11
Ди Мария
10
Кавани
4-1-4-1
1
Гютне
2
Жуано
3
Аденьон
24
Бодмер
2
Эль-Хаджам
6
Монконду
27
Фофана
25
Сиссоко
27
Манзала
22
Н'Домбеле
28
Койта
10
Кавани
11
Гедеш
11
Гедеш
10
Кавани
3
Силва
3
Кимпембе
3
Кимпембе
3
Силва
8
Мотта
8
Матюиди
8
Матюиди
8
Мотта
27
Манзала
10
Буржо
10
Буржо
27
Манзала
22
Н'Домбеле
21
Шаррье
21
Шаррье
22
Н'Домбеле
28
Койта
96
Лабе
96
Лабе
28
Койта
Остались в запасе
ПСЖ
Амьен
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
Остались в запасе
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча ПСЖ - Амьен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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