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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Амьен
Ренн - Амьен: обзор матча 02 декабря 2017
Ренн
02.12.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 0
Завершен
Амьен
72'
В. Хазри
84'
Б. Андре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Амьен
ГОЛ! 2:0!
Б. Андре
Пас отдал
Б. Бурижо
84'
ГОЛ! 1:0!
В. Хазри
Пас отдал
А. Эну
72'
Желтая карточка
Д. Леа Силики
59'
56'
Желтая карточка
Д. Авелар
52'
Желтая карточка
Х. Манзала
50'
Желтая карточка
И. Сиссоко
27'
Желтая карточка
Т. Монконду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
25
Исса Сиссоко
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
6
Серж Гакпе
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
25
Афонсо
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
19
Фирмин Мубеле
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
3-4-2
40
Коубек
14
Траоре
17
Мешер
2
Зеффан
17
Леа Силики
27
Бурижо
8
Гуркюфф
21
Андре
10
Хазри
23
Эну
3-1-1-1-2
1
Гютне
3
Аденьон
2
Жуано
22
Авелар
6
Монконду
25
Сиссоко
5
Какута
11
Конате
6
Гакпе
Остались в запасе
Ренн
Амьен
27
Файто Мауасса
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
25
Афонсо
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
19
Фирмин Мубеле
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
27
Файто Мауасса
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
25
Афонсо
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
19
Фирмин Мубеле
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Ренн - Амьен
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
Информация о матче
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