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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Амьен
Бордо - Амьен: обзор матча 10 февраля 2018
Бордо
10.02.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 25 тур
3 : 2
Завершен
Амьен
39'
Л. Лерагер
78'
Ф. Камано
90'
Г. Какута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Амьен
90'
ГОЛ! 2:1!
Г. Какута
Пас отдал
Х. Манзала
ГОЛ! 2:0!
Ф. Камано
Пас отдал
Пабло
78'
50'
Желтая карточка
Т. Монконду
ГОЛ! 1:0!
Л. Лерагер
Пас отдал
Ю. Сабали
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
27
Гессума Фофана
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
Главный тренер
Омар Даф
Бордо
40
Жером Приор
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
3-2-1-2
56
Костиль
29
Пундж
23
Пабло
20
Сабали
8
Мейте
21
Лерагер
10
Малком
22
Брейтуэйт
9
Лаборд
3-3-2-1
1
Гютне
3
Аденьон
2
Жуано
2
Эль-Хаджам
18
Дибасси
6
Монконду
22
Авелар
27
Фофана
26
Н'Госсу
5
Какута
Остались в запасе
Бордо
Амьен
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Бордо - Амьен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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