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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Бордо
Амьен - Бордо: обзор матча 21 октября 2017
Амьен
21.10.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 0
Завершен
Бордо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Бордо
Желтая карточка
Ж. Иельш
87'
Желтая карточка
Р. Гютне
73'
37'
Желтая карточка
Л. Лерагер
Желтая карточка
Г. Какута
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
27
Хариссон Манзала
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
90
Ласина Траоре
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
11
Мусса Конате
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
23
Матеус Перейра
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
10
Малком
ПВ
3-1-3-1-2
1
Гютне
22
Авелар
3
Аденьон
18
Дибасси
6
Монконду
27
Манзала
26
Н'Госсу
25
Сиссоко
5
Какута
6
Гакпе
90
Траоре
2-3-4
56
Костиль
33
Йованович
5
Левчук
13
Санкаре
21
Лерагер
28
Тулалан
7
Кафу
19
Менди
12
Пелленар
12
де Превилль
Остались в запасе
Амьен
Бордо
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
40
Франсуа Камано
ЛВ
22
Милан Гайич
ПЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
40
Жером Приор
ВР
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
11
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
22
Милан Гайич
ПЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
40
Жером Приор
ВР
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Амьен - Бордо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
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