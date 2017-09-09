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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Амьен
Страсбур - Амьен: обзор матча 09 сентября 2017
Страсбур
09.09.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 1
Завершен
Амьен
13'
Г. Какута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Амьен
Вторая желтая
К. Лала
78'
Желтая карточка
К. Лала
76'
Желтая карточка
Н. Да Кошта
62'
61'
Желтая карточка
У. Эль-Хаджам
13'
ГОЛ! 0:1!
Г. Какута
Пас отдал
М. Конате
5'
Желтая карточка
Т. Монконду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
6
Серж Гакпе
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
4-1-3-2
21
Камара
18
Мартинес
21
Салмье
12
Мангане
70
Лала
14
Аолу
10
Корнье
13
Сако
8
Мартен
9
Саади
10
Да Кошта
3-3-1-1-2
1
Гютне
18
Дибасси
2
Жуано
3
Аденьон
23
Иельш
6
Монконду
2
Эль-Хаджам
26
Н'Госсу
5
Какута
11
Конате
6
Гакпе
Остались в запасе
Страсбур
Амьен
11
Мартен Терье
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Страсбур - Амьен
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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