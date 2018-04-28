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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Амьен
Монако - Амьен: обзор матча 28 апреля 2018
Монако
28.04.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
0 : 0
Завершен
Амьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Амьен
Красная карточка
А. Дьякаби
90'
+1
90'
+1
Красная карточка
П. Жуано
70'
Желтая карточка
У. Эль-Хаджам
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
27
Хариссон Манзала
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Монако
30
Сейду Си
ВР
27
Адама Дьякаби
ЛВ
10
Адама Траоре
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
3-2-2-2-1
1
Субашич
15
Глик
24
Раджи
6
Туре
96
Н'Дорам
6
Фабиньо
8
Моутинью
21
Бочилия
18
Лемар
9
Лопеш
9
Фалькао
4-1-1-1-1
1
Гютне
3
Аденьон
2
Жуано
2
Эль-Хаджам
22
Авелар
6
Монконду
27
Манзала
5
Какута
11
Конате
Остались в запасе
Монако
Амьен
27
Адама Дьякаби
ЛВ
30
Сейду Си
ВР
10
Адама Траоре
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
30
Сейду Си
ВР
10
Адама Траоре
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Монако - Амьен
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
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