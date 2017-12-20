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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Нант
Амьен - Нант: обзор матча 20 декабря 2017
Амьен
20.12.2017, среда, 22:50
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 1
Завершен
Нант
90+2'
Э. Сала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Нант
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Э. Сала
Желтая карточка
У. Эль-Хаджам
86'
Желтая карточка
Х. Манзала
79'
40'
Желтая карточка
Л. Лима
Желтая карточка
П. Жуано
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
27
Хариссон Манзала
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
4-1-1-1-2
1
Гютне
22
Авелар
2
Жуано
2
Эль-Хаджам
18
Дибасси
6
Монконду
27
Манзала
5
Какута
6
Гакпе
11
Конате
4-1-1-1-1
16
Тэтэрушану
15
Дюбуа
5
Паллуа
6
Лима
26
Джиджи
7
Туре
21
Ронжье
28
Томассон
22
Сала
Остались в запасе
Амьен
Нант
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Амьен - Нант
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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