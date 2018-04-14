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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Амьен
Лион - Амьен: обзор матча 14 апреля 2018
Лион
14.04.2018, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 33 тур
3 : 0
Завершен
Амьен
30'
М. Диас
83'
М. Депай
85'
Б. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Амьен
ГОЛ! 3:0!
Б. Траоре
85'
ГОЛ! 2:0!
М. Депай
Пас отдал
Б. Траоре
83'
ГОЛ! 1:0!
М. Диас
Пас отдал
М. Депай
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
27
Хариссон Манзала
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
6
Серж Гакпе
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
3-1-1-1-2
1
Лопеш
2
Рафаэл
6
Марсело
21
Морель
29
Тусар
10
Ауа
11
Траоре
9
Диас
10
Депай
4-1-1-1-2
1
Гютне
18
Дибасси
2
Жуано
2
Эль-Хаджам
3
Аденьон
6
Монконду
27
Манзала
5
Какута
11
Конате
6
Гакпе
Остались в запасе
Лион
Амьен
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
Главный тренер
Карлос Висенс
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Лион - Амьен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
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