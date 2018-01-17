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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Монпелье
Амьен - Монпелье: обзор матча 17 января 2018
Амьен
17.01.2018, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 1
Завершен
Монпелье
72'
М. Конате
33'
Э. Скири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Монпелье
Желтая карточка
М. Бодмер
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Конате
Пас отдал
У. Эль-Хаджам
72'
52'
Желтая карточка
П. Ласн
Желтая карточка
М. Конате
49'
33'
ГОЛ! 0:1!
Э. Скири
Пас отдал
К. Долли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
25
Исса Сиссоко
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
6
Серж Гакпе
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
13
Джованни Сио
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
3-1-2-1-2
1
Гютне
2
Эль-Хаджам
2
Жуано
3
Аденьон
6
Монконду
25
Сиссоко
26
Н'Госсу
5
Какута
11
Конате
6
Гакпе
3-4-1-1-1
23
Леком
20
Мукиэле
4
Хилтон
3
Конгре
2
Агилар
6
Ласн
6
Скири
21
Руссийон
7
Мбенза
20
Долли
19
Камара
Остались в запасе
Амьен
Монпелье
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
93
Нанитамо Иконе
ПВ
1
Лоран Пьонье
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
Остались в запасе
93
Нанитамо Иконе
ПВ
1
Лоран Пьонье
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Амьен - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Ликон
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2025.05.10 23:54
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