Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Сент-Этьен
Амьен - Сент-Этьен: обзор матча 03 февраля 2018
Амьен
03.02.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 2
Завершен
Сент-Этьен
62'
М. Дебюши
85'
Р. Кабелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Сент-Этьен
85'
ГОЛ! 0:2!
Р. Кабелла
62'
ГОЛ! 0:1!
М. Дебюши
57'
Желтая карточка
Ж. Бамба
Желтая карточка
А. Халед Аденьон
54'
Желтая карточка
М. Конате
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
27
Гессума Фофана
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
5
Реми Кабелла
АП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
4-1-2-1-1
1
Гютне
2
Эль-Хаджам
3
Аденьон
18
Дибасси
2
Жуано
6
Монконду
27
Фофана
27
Манзала
5
Какута
11
Конате
4-2-2-2
16
Руффье
26
Дебюши
24
Перрен
3
Суботич
11
Силва
10
Селнаэс
6
М'Вила
5
Кабелла
19
Бамба
9
Берич
22
Монне-Паке
Остались в запасе
Амьен
Сент-Этьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
17
Ромен Амума
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Остались в запасе
17
Ромен Амума
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Амьен - Сент-Этьен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Ликон
Новости команд
Все
Амьен
Сент-Этьен
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
2022.02.09 00:52
1
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+