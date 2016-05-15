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Гаэтано Монакелло
Статистика
Гаэтано Монакелло - статистика
Завершил карьеру
3 марта 1994 (32), Агригенто
#9 | Нападающий
185 см
Италия
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Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аталанта
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1 : 2
15.05.2016
Аталанта
78' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
1 : 1
08.05.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2 : 1
02.05.2016
Аталанта
71' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
1 : 0
24.04.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
2 : 2
20.04.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
3 : 3
17.04.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
2 : 1
10.04.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
2 : 1
03.04.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2 : 0
20.03.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2 : 0
13.03.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
0 : 2
06.03.2016
Ювентус
1' - 66'
Италия. Серия А, 27 тур
Карпи
1 : 1
28.02.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2 : 3
21.02.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
0 : 0
14.02.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
0 : 0
07.02.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2 : 1
03.02.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
1 : 1
30.01.2016
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фрозиноне
0 : 0
23.01.2016
Аталанта
1' - 74'
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
1 : 1
16.01.2016
Интер
1' - 90'
51'
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
0 : 2
10.01.2016
Дженоа
82' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
2 : 1
06.01.2016
Аталанта
63' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
1 : 3
20.12.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
1 : 0
13.12.2015
Аталанта
79' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3 : 0
06.12.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
0 : 2
29.11.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
0 : 1
22.11.2015
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
3 : 0
01.11.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
2 : 1
28.10.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Ювентус
2 : 0
25.10.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
3 : 0
18.10.2015
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
3 : 0
04.10.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Аталанта
2 : 1
28.09.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Эмполи
0 : 1
24.09.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 1
20.09.2015
Верона
62' - 90'
90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
2 : 2
13.09.2015
Аталанта
70' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
2 : 0
30.08.2015
Фрозиноне
Был в запасе
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