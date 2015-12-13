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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Аталанта
Кьево - Аталанта: обзор матча 13 декабря 2015
Кьево
13.12.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 0
Завершен
Аталанта
76'
В. Бирса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Аталанта
90'
+1
Вторая желтая
Я. Куртич
90'
+1
Желтая карточка
Я. Куртич
Замена
Н. Ригони
️️️️
В. Бирса
86'
Замена
П. М'Поку
️️️️
А. Палоски
81'
79'
Замена
Г. Монакелло
️️️️
К. Раймонди
Замена
Р. Инглесе
️️️️
Р. Меджиорини
78'
ГОЛ! 1:0!
В. Бирса
Пас отдал
Р. Меджиорини
76'
70'
Замена
Г. Стендардо
️️️️
А. Грасси
Пенальти не реализован!
А. Палоски
68'
67'
Красная карточка
Н. Черубин
65'
Замена
Д. Беллини
️️️️
М. Моралес
48'
Желтая карточка
А. Грасси
37'
Желтая карточка
К. Раймонди
Желтая карточка
П. Хетемай
37'
Желтая карточка
И. Радованович
32'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
4-1-3-2
1
Биццарри
29
Каччиаторе
3
Дайнелли
5
Гамберини
18
Гобби
16
Радованович
23
Бирса
56
Хетемай
19
Кастро
69
Меджиорини
9
Палоски
4-1-3-2
57
Спортиелло
77
Раймонди
29
Палетта
3
Черубин
28
Бривио
15
де Рон
10
Моралес
33
Грасси
27
Куртич
10
Гомес
19
Денис
23
Бирса
69
Ригони
69
Ригони
23
Бирса
9
Палоски
40
М'Поку
40
М'Поку
9
Палоски
69
Меджиорини
45
Инглесе
45
Инглесе
69
Меджиорини
77
Раймонди
9
Монакелло
9
Монакелло
77
Раймонди
10
Моралес
6
Беллини
6
Беллини
10
Моралес
33
Грасси
2
Стендардо
2
Стендардо
33
Грасси
Остались в запасе
Кьево
Аталанта
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Кьево - Аталанта
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Фабрицио Паскуа
(Тиволи)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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