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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Аталанта
Палермо - Аталанта: обзор матча 20 апреля 2016
Палермо
20.04.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 2
Завершен
Аталанта
2'
Ф. Васкес (П)
76'
А. Струна
11'
М. Боррьелло (П)
55'
Г. Палетта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Аталанта
Желтая карточка
М. Яяло
90'
+1
Красная карточка
Р. Витьелло
89'
84'
Желтая карточка
Р. Толой
Желтая карточка
А. Струна
81'
ГОЛ! 2:2!
А. Струна
76'
74'
Замена
А. Конти
️️️️
Д. Беллини
Замена
А. Лазаар
️️️️
Д. Пеццелла
73'
64'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Л. Чигарини
59'
Замена
А. Диаманти
️️️️
К. Раймонди
Замена
Р. Квайсон
️️️️
И. Чочев
58'
55'
ГОЛ! 1:2!
Г. Палетта
Пас отдал
Л. Чигарини
Замена
А. Джилардино
️️️️
У. Джурджевич
46'
39'
Желтая карточка
М. де Рон
Желтая карточка
И. Чочев
19'
11'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Боррьелло
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Васкес
2'
1'
Желтая карточка
Д. Беллини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Александар Трайковски
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Палермо
46
Фабрицио Аластра
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Аталанта
23
Борис Радунович
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
4-3-1-2
70
Соррентино
21
Гонсалес
3
Пеццелла
5
Струна
2
Витьелло
7
Хильемарк
18
Чочев
18
Яяло
20
Васкес
32
Джурджевич
7
Трайковски
3-3-2-2
57
Спортиелло
3
Драме
2
Толой
29
Палетта
77
Раймонди
15
де Рон
6
Беллини
8
Чигарини
8
Фройлер
10
Гомес
22
Боррьелло
3
Пеццелла
33
Лазаар
33
Лазаар
3
Пеццелла
32
Джурджевич
19
Джилардино
19
Джилардино
32
Джурджевич
18
Чочев
19
Квайсон
19
Квайсон
18
Чочев
6
Беллини
13
Конти
13
Конти
6
Беллини
77
Раймонди
23
Диаманти
23
Диаманти
77
Раймонди
8
Чигарини
8
Мильяччо
8
Мильяччо
8
Чигарини
Остались в запасе
Палермо
Аталанта
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
46
Фабрицио Аластра
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Давиде Баллардини
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
23
Борис Радунович
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
46
Фабрицио Аластра
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
Остались в запасе
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
23
Борис Радунович
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Палермо - Аталанта
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Ренцо Барбера
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