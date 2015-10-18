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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Карпи
Аталанта - Карпи: обзор матча 18 октября 2015
Аталанта
18.10.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 0
Завершен
Карпи
7'
М. Пинилья
43'
А. Гомес
63'
Л. Чигарини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Карпи
Замена
К. Кармона
️️️️
А. Грасси
83'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
А. Гомес
76'
73'
Замена
Уоллес
️️️️
Г. Летизия
Замена
Я. Куртич
️️️️
Л. Чигарини
70'
Желтая карточка
А. Грасси
64'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Чигарини
63'
62'
Желтая карточка
И. Бубнич
55'
Замена
К. Ласанья
️️️️
М. Феделе
53'
Желтая карточка
И. Кофи
ГОЛ! 2:0!
А. Гомес
43'
36'
Желтая карточка
М. Феделе
ГОЛ! 1:0!
М. Пинилья
Пас отдал
М. Моралес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Карпи
27
Вид Белец
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
69
Маттео Феделе
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Ридер
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Карпи
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
2
Уоллес
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
13
Федерико Хино
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
4-1-3-2
57
Спортиелло
5
Масиелло
2
Толой
2
Стендардо
3
Драме
15
де Рон
10
Моралес
8
Чигарини
33
Грасси
10
Гомес
51
Пинилья
3-2-3-2
27
Белец
3
Летизия
5
Гальоло
18
Бубнич
5
Дзаккардо
11
Силва
69
Феделе
10
Лаццари
5
Кофи
22
Боррьелло
10
Ридер
10
Гомес
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
10
Гомес
33
Грасси
14
Кармона
14
Кармона
33
Грасси
8
Чигарини
27
Куртич
27
Куртич
8
Чигарини
3
Летизия
2
Уоллес
2
Уоллес
3
Летизия
69
Феделе
15
Ласанья
15
Ласанья
69
Феделе
Остались в запасе
Аталанта
Карпи
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
13
Федерико Хино
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Остались в запасе
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Остались в запасе
13
Федерико Хино
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Аталанта - Карпи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Главный судья:
Фабрицио Паскуа
(Тиволи)
Стадион:
Атлети Адзурри
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